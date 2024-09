Mantero acquisisce 70% Maglificio Ites

Un nuovo capitolo di crescita e innovazione per due importanti realtà tessili

Mantero, l'azienda tessile comasca, acquisisce il 70% di Maglificio Ites, azienda manifatturiera nata nel 1955 ad Agliana, Pistoia, e oggi guidata dalla terza generazione della famiglia fondatrice. Questa operazione rappresenta una tappa cruciale nel piano di sviluppo triennale di Mantero 2024-2026, volto a consolidare la propria posizione nel mercato del lusso e ampliare la gamma di prodotti, tradizionalmente legata alla seta e all’accessorio tessile. Attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni esterne, Mantero punta ad accelerare il proprio sviluppo, aumentare la capacità produttiva e rafforzare la propria competitività. Per Maglificio Ites si tratta di una nuova tappa nello sviluppo del business che mira all’acquisizione di nuovi clienti, all’espansione in nuovi mercati e alla capacità di investire in progetti di innovazione.

L’unione delle forze tra Mantero e Ites non rappresenta solo un’espansione commerciale, ma anche un incontro di valori condivisi. La decisione di unire le due realtà è stata guidata dalla comune attenzione alla tradizione, alla formazione delle risorse e alla capacità di adattamento e previsione dell’evoluzione del mercato, così come dall’impegno verso l’internazionalizzazione e la trasmissione del know-how alle nuove generazioni. “Questa partnership - affermano Francesca e Nicola Matteini, soci e amministratori di Maglificio Ites - costituisce un passo molto importante nel lungo percorso di Maglificio Ites. L’incontro con Mantero ci ha permesso di toccare con mano una realtà stimolante, moderna e al contempo densa di tradizione, e di individuare immediatamente una sintonia di valori, vision e obiettivi. Siamo felici ed orgogliosi di iniziare questo cammino congiunto, che ci offrirà l’occasione di accrescere le competenze in maniera strutturata attraverso la contaminazione delle nostre realtà".

“Si tratta della prima acquisizione di maggioranza che Mantero realizza negli ultimi anni ed è un momento emozionante per tutti noi - aggiunge Franco Mantero, presidente dell'azienda -. Quando ho visitato per la prima volta il Maglificio Ites ad Agliana, ho percepito immediatamente una forte affinità con la nostra realtà; mi è sembrato di entrare in un reparto di Mantero, ed è stato chiaro che chi guida oggi Ites condivide i nostri stessi valori e la nostra visione del futuro. Questa operazione segna l’inizio di un percorso strategico che concretizzeremo nei prossimi anni e che ha tra i suoi obiettivi principali proprio l’ampliamento della gamma e la diversificazione. Due aspetti cruciali che rinforzeranno la nostra strategia commerciale, attenuando le alternanze di prodotto insite nei cicli della moda. Questo percorso si basa sui valori di Mantero: creatività, qualità e ispirazione dagli archivi, sempre nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità che ci guidano quotidianamente".

L’operazione si basa sulla costruzione di un’identità comune, fondata sull’integrazione di due modelli di business complementari e sulla centralità delle persone. Mantero, con i suoi 500 dipendenti e una struttura totalmente verticalizzata, e Ites, attualmente con 44 dipendenti e con un potenziale di crescita significativo, riconoscono che il valore delle persone — con la loro mentalità, visione e prospettiva — è stato e continuerà a essere cruciale nel guidare questo processo di integrazione e crescita condivisa. Mantero è stata assistita da Equita Mid Cap Advisory (Clairfield Italy), parte di Equita Group, in qualità di advisor finanziario e KPMG per attività di due diligence. Ites è stata assistita da Professionisti Associati di Pistoia per gli aspetti fiscali e dagli avvocati Fanti e Parisi dello Studio Legale Tml.