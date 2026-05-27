Manufacturing Forum 2026: al centro sfide e futuro di un settore sempre più influenzato da digitalizzazione e innovazione tecnologica

Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il manifatturiero italiano. Al centro del confronto: governance del lavoro, gestione della forza lavoro, produttività e competitività industriale in un contesto sempre più influenzato da digitalizzazione e innovazione tecnologica. Promosso da SD Worx, il Forum rappresenta un'occasione di dialogo tra decision maker delle aree Hr, Finance e Operations, chiamati ogni giorno a gestire sfide legate a persone, costi e continuità operativa.