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Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), 'sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove generazioni'

27 maggio 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
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"La manifattura in Italia e in Europa è in una fase cruciale: ci sono molte sfide che la stanno toccando, dal costo dell'energia, che tocca soprattutto gli italiani, alle importazioni dai mercati emergenti. Sappiamo che Cina e Paesi fuori dall'Europa, spesso non sono in grado di produrre con costi e un impatto ambientale inferiori al nostro. Pertanto, la manifattura in Europa e in Italia, in particolare, ha bisogno di ripensarsi, di utilizzare delle leve diverse da quelle del passato: non solo quelle relative all'ottimizzazione, ma quelle del coinvolgimento delle persone che lavorano. In Italia abbiamo molto da fare per lavorare sull'engagement dei giovani. Una delle sfide che abbiamo, infatti, è mantenere nello stesso posto di lavoro più generazioni". Così Matteo Moi, Human Resources Director NLMK Verona, intervenendo al Manufacturing Forum 2026, il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, in programma il 26 maggio a Milano, presso il Bicocca Pavilion.

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