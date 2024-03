Marcegaglia: “Il tema centrale del G7 è la competitività”

“Deve esserci una uniformità di regole e l’intelligenza artificiale, se ben regolata, potrà essere un’opportunità di crescita”, ha dichiarato Emma Marcegaglia, B7 Chair, in vista delle riunione Ministeriale su “Industria, Tecnologia e Digitale del G7” in programma a Verona e Trento. Il pomeriggio si è aperto con la riunione del B7, il più autorevole Engagement Group istituito in seno al G7 guidato quest’anno da Confindustria con il supporto di Deloitte come unico Knowledge Partner. In occasione della ministeriale Confindustria e Deloitte hanno pubblicato il B7 Flash, un’analisi approfondita sulle sfide che saranno affrontate nel G7.