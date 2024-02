Marco De Vincenzo è il nuovo academic mentor Ied Milano

"La scuola ha rappresentato per me, diversi anni fa, un momento magico e illuminante di condivisione. Tornarci rinnova questa sensazione”. Ѐ con entusiamo e grande apertura che Marco De Vincenzo accoglie il nuovo ruolo di academic mentor all’Istituto Europeo di Design, presso la Scuola di moda della sede di Milano, dove si appresta a seguire circa cinquecento studenti e studentesse dei corsi triennali in Fashion Design e Shoes and Accessories Design.

Diplomato nel 2000 proprio in Ied, a Roma, fondatore del marchio omonimo e oggi creative director di Etro nonché head designer della pelletteria di Fendi, Marco De Vincenzo vede in questa mentorship un naturale passaggio generazionale: “Oggi - dice - penso di avere l’esperienza che non avevo allora e di poterla donare agli altri, così come altre persone hanno fatto con me: è come un passaggio di consegne”.

De Vincenzo incontrerà i futuri designer Ied in sessioni specifiche, secondo il corso e l’annualità, dialogando su macro temi ispirazionali in grado di stimolare la definizione dei concept su cui costruiranno le proprie collezioni e di supportarne lo sviluppo. Resistenza all'omologazione, impegno a far emergere le identità culturali, attenzione e cura per l’essere umano, l’ambiente e le risorse: queste alcune delle parole chiave che guideranno gli incontri.

“Non poteva che essere lui: Marco de Vincenzo porta con sè una visione colta della moda, composta da tutta una serie di elementi che poi effettivamente trasferisce in ciò che disegna - commenta Olivia Spinelli, head of Ied Milano Fashion School -. Oltre che dal punto di vista creativo, è straordinario anche umanamente, una persona con la giusta capacità di ascolto e di interazione empatica: un grandissimo valore, anche nella moda”.

Classe 1978, Marco De Vincenzo inizia la sua carriera molto presto, entrando già a 21 anni nell’ufficio stile di Fendi, dove tuttora mantiene il ruolo di Leather Goods head designer. Nel 2009 crea il suo marchio di prêt-à-porter debuttando con la prima collezione durante la settimana dell’Alta Moda di Parigi.

Nel luglio dello stesso anno vince il concorso 'Who is on Next', ideato dal direttore di Vogue Italia Franca Sozzani, e a settembre inizia a sfilare nel calendario ufficiale della Fashion Week di Milano. Nel 2014 sigla un accordo di joint venture con il gruppo Lvmh per lo sviluppo del brand Marco De Vincenzo, conclusosi nel 2020. Nel febbraio 2022 presenta il suo primo progetto di upcycling, Supèrno e a giugno viene nominato Direttore Creativo di Etro per le linee Donna, Uomo, Home, Kids e Eyewear.