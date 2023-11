Mare, Alis: "Soddisfatti per rapidità governo su Sea Modal Shift"

"Esprimiamo profonda soddisfazione per l’operato del Governo sul tema del Sea Modal Shift, il nuovo incentivo sull’intermodalità marittima approvato in continuità con il Marebonus. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il Regolamento su questa nuova importante misura per il settore. In linea con quanto dichiarato dal Ministro Salvini e dal Viceministro Rixi anche durante l’Assemblea Generale di Alis della scorsa settimana, apprezziamo anche la rapidità delle tempistiche di emanazione annunciate e siamo certi che a breve sarà pubblicato il bando per la presentazione delle domande e disponibile la relativa piattaforma”. Così il Vicepresidente di Alis Marcello Di Caterina commenta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto MIT contenente il Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione del Sea Modal Shift, che individua in 39 milioni per il 2022 e 21,5 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 le somme disponibili.