Mare, Barbaro: ''Italia protagonista sulla tutela della biodiversità marina''

“Centrale la presenza dell’Italia a un consesso come quello della 9th Our Ocean Conference che in questa edizione si concentrerà su tematiche attuali quali turismo sostenibile nelle aree costiere e insulari, adattamento del settore turistico ai cambiamenti climatici, green shipping, riduzione dell’inquinamento marino da plastica e microplastica. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accordo mondiale sulla conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina delle aree al di là della giurisdizione nazionale (BBNJ), tema sul quale il MASE, in quanto parte dell’architettura G7 a guida italiana, ha assunto ruolo di leadership”. Questo quanto dichiarato da Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, in rappresentanza dell’Italia alla nona edizione della Conferenza Our Ocean (sottotitolata in questa edizione ‘An Ocean of Potential’) che si svolgerà dal 15 al 17 aprile ad Atene, su invito del Governo greco e alla presenza di numerose delegazioni provenienti da tutto il Mondo.

L’Italia sarà impegnata in vari bilaterali: con Grecia, Slovenia e Croazia.