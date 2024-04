Mare, Carlone (Capitanerie porto): "Entro il 2025 le navi parleranno con un solo interlocutore europeo"

“Stiamo sviluppando il progetto europeo che vedrà entro il 2025 la possibilità delle navi di parlare con un solo interlocutore a livello europeo, poi singoli paesi dovranno distribuire le informazioni al loro interno. Quindi tutti quelli che avranno a che fare con le informazioni di una nave, attraverso di noi riceveranno tutte le informazioni”. Lo ha dichiarato Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.

“La digitalizzazione è una transizione necessaria perché permette di velocizzare i processi. Ad esempio le navi devono stare nei porti il meno possibile per rispondere appieno alle esigenze della logistica. Con un processo che è partito già da diversi anni abbiamo attivato lo sportello unico dell’arrivo e partenza delle navi. Sempre di più dobbiamo guardare al mondo marittimo come ad una grande risorsa e quindi aiutarla in un periodo di difficoltà come questo in cui ci sono diverse crisi che vanno ad intaccare quelli che sono i traffici marittimi mondiali”, ha aggiunto Carlone.