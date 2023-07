Mare, istituzioni unite per crescita sistema italiano

Il presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora ha incontrato il ministro per le politiche del mare Nello Musumeci per confrontarsi sulle progettualità 2023 - 2025 che il sistema camerale, attraverso il suo braccio operativo Assonautica Italiana, l’Osservatorio nazionale Ossermare e il Blue Forum Italia Network, vuole mettere in campo sull’Economia del Mare. Tra queste: la prima indagine nell’Unione Europa rivolta agli utenti del mare italiani in collaborazione con IOC-Unesco, gli Stati Generali delle Camere di Commercio Euro-Mediterranee, con particolare riferimento all’armonizzazione nell’osservazione dei dati , il 3 Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum e l’avvio della campagna di adesioni nazionale del Manifesto Blue.

Due i principali punti di condivisione emersi. Da un lato la necessità di proseguire sul lavoro comune per riportare l’Italia alla sua vocazione di nazione di mare. Dall’altro, la possibilità di far emergere la naturale leadership del nostro Paese nel contesto euro-mediterraneo, anche attraverso un più stretto rapporto tra istituzioni e imprese dell’Economia del Mare.

“Parallelamente al prezioso lavoro” - ha sottolineato il presidente Acampora - “che con gli esperti e la struttura di missione del ministro Musumeci stiamo portando avanti per scrivere il primo Piano del Mare italiano, riteniamo essenziale proseguire sulla programmazione triennale 2023-2025 che favorisca la crescita complessiva del Sistema Mare del nostro Paese”.