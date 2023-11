Mare, Musumeci: "E' valore aggiunto della nostra economia"

''Il mare può diventare valore aggiunto della nostra economia e motore di crescita non utilizzato finora e colmare il divario tra Sud e Nord d'Italia. L'economia del mare cresce in particolare al Sud. Noi abbiamo riscoperto il mare come risorsa. Il mare è una risorsa della quale non si è tenuto in considerazione negli anni passati. Oggi il contesto internazionale si è modificato e le potenze internazionali stanno facendo del mare uno strumento per consolidare la loro leadership.L'Italia non può restare indietro''. Lo sottolinea il ministro della Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in occasione del Festival del Mare.

''Dobbiamo guardare al futuro con attenzione, l'obiettivo del governo è raccogliere le tante sfide che abbiamo di fronte. Non sappiamo se riusciremo a vincerle tutte, ma dobbiamo raccoglierle tutte''.

''Ci sono sfide che dobbiamo vincere come nella realtà subacquea dove si concentrano le terre rare preziosissime nell'elettronica e che non abbiamo -aggiunge Musumeci-. Nei fondali del nostro mare passano i cavi internet, decisivi per le comunicazioni''.