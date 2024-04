Mare, Palazzo (Lazio): Tutelare il patrimonio blu e spingere i settori che danno occupazione"

L'assessore al Turismo, Sport, Ambiente, Transizione energetica, cambiamento climatico e sostenibilità del Lazio, al 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta: 'Le prime analisi che ci sono state consegnate da Arpa Lazio ci dicono che il nostro mare è in salute"

“Noi entro la metà di maggio provvederemo ad una conferenza stampa perché le prime analisi che ci sono state consegnate da Arpa Lazio ci dicono che il nostro mare è in salute. Quindi avremo sicuramente una stagione turistica garantita dalle acque che saranno sempre limpide e in perfetta sintonia per i turisti che vengono ad ammirare le nostre bellezze”. Lo dichiara Elena Palazzo, assessore al Turismo, Sport, Ambiente, Transizione energetica, cambiamento climatico e sostenibilità della Regione Lazio, al 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.

“Dobbiamo tutelare il nostro patrimonio blu ma anche spingere quei settori del mare che vivono e che danno grande possibilità di occupazione ai nostri cittadini. Quindi l’intervento che quotidianamente facciamo per la pianificazione è un intervento molto intenso e soprattutto fatto di confronto con i territori. - ha aggiunto Palazzo - Nell’ambito del turismo stiamo dando il via agli stati generali perché dobbiamo governare un settore che sta dando tanta crescita ma non dobbiamo rincorrere la domanda, dobbiamo avere la possibilità di proporre anche quello che più interessa il nostro territorio".

"Gli investimenti riguardano inevitabilmente tantissimi settori: dallo sviluppo economico, all’ambiente, alla transizione energetica, allo sport, al turismo. Quindi la Regione Lazio sta cercando di fare un lavoro che tiene bene a mente come il mare diventa volano di uno sviluppo economico, turistico e ambientale, rimanendo in un concetto di sostenibilità. Bisogna ringraziare il presidente Acampora perché dà la possibilità alle istituzioni e attuti gli stakeholder, anche privati, perché qui si mette al centro un confronto che diventa inevitabilmente anche gioco di squadra. Riuscire a programmare le iniziative significa disegnare il futuro della nostra Regione e della nostra Italia”, ha concluso Palazzo.