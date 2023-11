Mare, Tripoli (Unioncamere): "Ci vogliono scelte politiche per fissare obiettivi di sviluppo"

''La Camera di Commercio di Roma ci offre una riflessione importante e una visione futura su cosa dobbiamo fare. L'economia del mare pesa per circa il 9% del Pil con la crescita del nostro export. Il driver del mare per noi vale meno di altri Paesi europei, come Spagna e Francia. Oggi ci sono le condizioni economiche e di connessione con il continente africano. Ci vogliono scelte politiche che fissi obiettivi di sviluppo per il Paese''. Lo sottolinea Giuseppe Tripoli, Segretario generale di Unioncamere, in occasione del Festival del Mare.