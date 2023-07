Margiotta: “Necessario riaffermare la centralità del lavoro”

Margiotta: “Dare valore al lavoro significa riaffermare la centralità del lavoro. Il lavoro deve essere il fulcro attorno al quale fare le scelte economiche e le politiche del lavoro. Sul piano concreto significa dare attenzione a chi il lavoro non ce l'ha, quindi alle nuove generazioni. Servono risorse per rinnovare i contratti dei pubblici dipendenti per migliorare il loro potere di acquisto. E' importante aiutare l'economia debole, astenendoci dal prelevare tasse dai salari bassi, e una revisione del sistema previdenziale affinché i contributi versati al lavoratore vengano adeguati per avere una pensione dignitosa dopo il lavoro di una vita.” Si è espresso così Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Confsal a margine del Congresso Confederale Nazionale “Il Valore del Lavoro”. “Priorità assoluta ai giovani per dare una svolta alla disoccupazione, al rinnovo dei contratti e dei pubblici dipendenti e, infine, alla riforma del sistema previdenziale”.