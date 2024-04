Marseglia (Amazon): “Aiutiamo le aziende italiane a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025”

Marseglia: “Abbiamo l'ambizioso impegno di supportare le aziende italiane che hanno scelto Amazon come finestra verso il mondo aiutandole a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025” ha detto Mariangela Marseglia, VP & country manager Amazon Italia e Spagna durante la conferenza di presentazione della terza edizione dei Made in Italy Days promossa da Amazon, in collaborazione con Agenzia ICE, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha visto la firma del Protocollo d'intesa dedicato alla tutela e valorizzazione del Made in Italy.