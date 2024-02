Maryling apre corner in Coin Excelsior

Maryling entra nel mondo dei department store e lo fa varcando le porte di Coin Excelsior. Per inaugurare la sua collaborazione, il brand ha aperto il suo primo corner sia nel negozio milanese di City Life sia in quello di Como.

In entrambi gli spazi, inseriti nella sezione womenswear e concepiti all’insegna di un concept minimale e immediato, sarà presente una selezione della proposta primavera estate 2024 Maryling University, caratterizzata da un collage di stampe e da combinazioni di colori declinate su abiti, capispalla e due pezzi dalle linee sartoriali e dal tocco vintage. Lo stesso che si riconosce nel logo usato per firmare i cappelli, in limited edition esclusiva, e le t-shirt.

La scelta della catena italiana rispecchia la volontà di Maryling di avere una collocazione capace di valorizzare le sue collezioni grazie a un’insegna che si caratterizza per l’accurata selezione di brand italiani e internazionali di ogni categoria merceologica. Per Maryling il 2024 preannuncia vivace dal punto di vista della strategia retail, sulla quale punta sempre di più per diffondere in maniera capillare le sue proposte.