Mecarozzi (Acis): “Il manuale sulla produzione del cartone ondulato può incentivare la conoscenza della nostra filiera”

Mecarozzi: “Questo manuale arriva da una ricerca che si propone di incentivare la conoscenza del settore e di spiegare a tutti i nostri interlocutori le peculiarità della nostra produzione. Ci metteremo a disposizione delle istituzioni per spiegare ancora meglio le peculiarità di questo pezzo di filiera che ad oggi è fondamentale per il trasporto delle merci e per la protezione degli imballaggi”. Sono le parole di Andrea Mecarozzi, Presidente dell’Associazione Italiana Scatolifici, alla Camera dei Deputati, nell’ambito della presentazione del nuovo manuale tecnico per gli imballaggi in cartone ondulato.