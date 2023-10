Edizione si schiera a favore della lista del cda di Mediobanca. E' questa la linea che la holding della famiglia Benetton terrà in occasione dell'assemblea dell'istituto di Piazzetta Cuccia, convocata per dopodomani, per il rinnovo del board. Lo si apprende da fonti finanziarie interpellate dall'Adnkronos che confermano notizie di stampa sull'orientamento del gruppo in vista dell'appuntamento assembleare. Un voto, spiegano le stesse fonti, che intende favorire la pacificazione interna e la governabilità per un miglior futuro dell'istituto. Insomma, non è un voto contro qualcuno e, inoltre, è coerente con tutte le decisioni assunte da Edizione nelle precedenti assemblee.