Mediobanca, in assemblea oltre il 70% del capitale

In attesa dell’assemblea di Mediobanca del 28 ottobre chiamata a rinnovare il board dell‘istituto milanese, arrivano le comunicazioni di altri investitori internazionali che iniziano a prendere le loro posizioni. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Calvert, fondo con oltre 30 miliardi di dollari di asset in gestione e l’asset manager Praxis si sono schierati a favore della lista del cda che ricandida il ceo Alberto Nagel e il presidente Renato Pagliaro. Seguono a ruota le indicazioni arrivate giovedì dal fondo California State Teachers Retirement System e il New York City Comptroller.

Nella stessa direzione dovrebbero andare i consensi degli altri fondi e asset manager che rappresentano il 30-35% del capitale di Piazzetta Cuccia. La prossima settimana sarà centrale per conoscere le scelte di investitori con quote più 'rotonde', come è il caso, per esempio, di Norges che si è sempre allineato alla lista del cda.

Mentre in un board di giovedì Fondazione Enpam, l’ente di previdenza dei medici, deciderà se sostenere con il suo 1,2% i candidati del board uscente o quelli di Delfin, che di Mediobanca ha il 19,8%. Fin qui le proiezioni sull’affluenza in assemblea parlano di una partecipazione al di sopra del 70%.