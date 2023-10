Mediobanca, proxy Glass Lewis e Pirc consigliano di votare lista Cda

I proxy advisor Glass Lewis e Pensions & Investment Research Consultants Ltd (Pirc) consigliano agli investitori istituzionali azionisti di Mediobanca di votare per la lista del Cda in vista dell'Assemblea del 28 ottobre di Piazzetta Cuccia che ha all'ordine del giorno il rinnovo del board. L'attuale composizione del Cda di Mediobanca, sottolinea Glass Lewis, "è adeguatamente indipendente e garantisce una rappresentazione bilanciata di competenze chiave per una società di questo settore. Inoltre osserviamo che l'80% dei candidati presentati dal Cda uscente è indipendente e la lista include i nomi proposti per presidente e l'amministratore delegato".

Considerato inoltre il procedimento di elezione del Cda e il numero dei candidati presentati, "osserviamo che qualsiasi possibile risultato della votazione porterà probabilmente a un Cda costituito per l'80% da consiglieri indipendenti, il che rappresenta un miglioramento significativo rispetto all’attuale livello di indipendenza dei consiglieri. Pur riconoscendo l'esperienza e il background di tutti i candidati presentati, riteniamo che alla luce di quanto sopra gli azionisti possano ragionevolmente sostenere la lista presentata dal consiglio di amministrazione" di Mediobanca. Glass Lewis precisa che in genere "raccomandiamo agli azionisti di sostenere la lista che sembra tutelare meglio gli interessi di tutti gli azionisti, compresi gli investitori di minoranza".

Sulla stessa linea anche Pensions & Investment Research Consultants Ltd (Pirc) che in un report "raccomanda il sostegno alla lista proposta dall'attuale consiglio di amministrazione" di Piazzetta Cuccia.