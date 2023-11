Mediolanum, la banca diversa di Ennio Doris nel libro della figlia Sara

Il suo grazie, in calce al libro, va anche "a chi ha preso il testimone per continuare la corsa". Sara Doris, figlia del fondatore di Banca Mediolanum, Ennio Doris, e attuale vicepresidente dell'istituto, chiude così il libro dedicato al padre.

‘Ennio, mio padre’, in libreria per i tipi di Piemme, racconta una storia familiare e la storia del sogno, realizzato, di costruire una banca diversa. Nella prefazione Massimo Doris, primogenito del fondatore e oggi amministratore delegato di Banca Mediolanum, scrive, ricordando il padre: "Ciò che è essenziale va messo nel posto più sicuro e fare le cose diverse dagli altri può essere un bene, anche per gli altri. E' lo stesso principio con quale (mio padre, ndr) ha creato la nostra banca nel 1997 e lo slogan che da sempre la rappresenta e tale rimarrà: 'Banca Mediolanum, costruita intorno a te'. Una banca fatta in modo diverso, da sempre".

Dunque una storia familiare, quella raccontata da Sara Doris, ma anche e soprattutto la storia della convinzione granitica di Ennio Doris che si può sempre fare di più, per sé stessi, per i propri cari e per quella famiglia allargata, la sua banca, che lo ha accompagnato nella realizzazione del suo sogno. Un sogno che continua: "Sia io che mio fratello Massimo sentiamo di aver ricevuto un testimone e con esso la grande responsabilità di portarlo avanti lavorando e vivendo con impegno e con rispetto, oltre che con l’aiuto reciproco”, le parole di Sara Doris alla presentazione del libro, pochi giorni fa a Milano.