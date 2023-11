Mediterraneo, Musumeci: “Lavoriamo a nuova cultura del mare partendo da scuole”

“Tra gli obiettivi del governo riguardo il mare c'è quello di rimetterlo al centro dell’agenda politica. Inoltre, riuscire a fare da collante con tutti gli attori delle filiere che formano l’economia del mare che contribuisce al 9 per cento al valore del Pil. Con il collega Urso, stiamo lavorando ad un piano strategico che vede il mare come una nuova cultura, partendo dai bambini delle scuole. Ma anche, come il luogo in cui si può costruire una nuova politica della sicurezza nazionale ed internazionale”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, a margine del suo intervento al Festival del mare che si sta tenendo a Roma presso il Tempio di Adriano.