“Roma è una città di mare, non sempre abbiamo questa percezione. Per lungo tempo si sono trascurate le opportunità che dal mare vengono. La Capitale viene percepita come un ancoraggio affidabile che può coordinare le politiche per un rilancio del Mediterraneo”. Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, a margine del suo intervento di apertura del Festival del mare che si sta tenendo a Roma presso il Tempio di Adriano.