Meloni: "Consap strumento di tutela e garanzia, da rafforzare"

"Consap è uno strumento del governo e che il governo intende valorizzare anche in virtù della sua funzione e delle competenze acquisite negli anni per dare ulteriori risposte ai cittadini e alle imprese". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel messaggio inviato al convegno per i 30 anni della Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, alla Camera.

"In 30 anni la Consap ha operato costantemente per conto delle istituzioni al fianco delle imprese e ancor più degli italiani accompagnandoli e sostenendoli in alcune tappe fondamentali della propria vita e facendo sentire la presenza dello Stato nei momenti di difficoltà", sottolinea, spiegando che questo "ruolo di tutela e garanzia" assume "ancora più importanza nell'attuale situazione economica, contraddistinta da un'inflazione che ha raggiunto livelli che avevamo dimenticato e tassi di interesse che hanno subito una serie di rialzi consecutivi da parte della Banca centrale europea".

Meloni tra i vari interventi gestiti dalla Consap ha quindi citato - tra gli altri - il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo Gasparrini per i mutuatari in difficoltà e il Fondo istituito nel 2011 e ampliato nel corso degli anni per consentire ai giovani, in particolare ai precari, "di accedere ad un mutuo bancario garantito dallo Stato per l'acquisto della prima casa".