Merck, la ceo Belén Garijo: "Anno difficile ma nostra resilienza è fuori discussione"

Il 2023 “è stato un anno molto molto difficile, lo abbiamo definito un anno di transizione”, in cui “siamo riusciti a dimostrare ancora una volta i benefit del nostro modello di business multisettoriale: la nostra resilienza è indiscutibile”. Lo ha detto la presidente del Comitato Esecutivo e Ceo di Merck, Belén Garijo, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari del gruppo farmaceutico nel 2023. “Ci aspettiamo di tornare gradualmente a una crescita organica nel corso del 2024: i settori Life Science e dei semiconduttori sono destinati a recuperare gradualmente, in particolar modo verso la seconda metà dell’anno. Abbiamo un modello di business molto robusto, soprattutto in un anno così impegnativo per tutto il nostro team”, ha aggiunto.

“Nel settore Healthcare, continuiamo a credere che la nostra pipeline abbia un potenziale promettente”. Lo ha detto la presidente del Comitato Esecutivo e Ceo di Merck, Belén Garijo, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari del gruppo farmaceutico nel 2023. “Siamo molto fiduciosi della nostra pipeline interna, ma vogliamo accelerare anche sulle innovazioni esterne, così da poter scegliere asset che siano complementari con la nostra produzione interna”, ha aggiunto.