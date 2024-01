Mes, Gentiloni: "Italia deve trovare una soluzione"

L’Ue non intende allentare la pressione sull’Italia affinché ratifichi il trattato che riforma il Mes, già bocciato dal Parlamento, unico tra i 20 Paesi dell'area euro (gli altri 19 hanno ratificato: il nostro Paese ha firmato il trattato, ma non lo ha ratificato). A Bruxelles, dice il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni a margine dell’Eurogruppo, "certamente c'è rammarico per la decisione" del Parlamento italiano di non ratificare il trattato che riforma il Mes, "ma il Parlamento è sovrano. Penso che però il rammarico debba tradursi anche nella spinta per trovare il modo per risolvere questa questione, perché non possiamo evitare la possibilità di utilizzo di queste risorse, che peraltro è sostenuta dalla quasi totalità dei Paesi europei. Quindi, rispetto per la decisione del Parlamento, rammarico e volontà di andare avanti".