E' "impossibile” che l’Italia ratifichi "a breve" la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, perché in Parlamento "non c’è una maggioranza" a favore. Lo sottolinea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dell’Ecofin a Lussemburgo, dopo che il segretario della Lega Matteo Salvini ha ribadito, a Milano, che l’Italia non ratificherà "mai" la riforma, negoziata soprattutto dal governo Conte uno e firmata sotto il Conte due.