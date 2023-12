Mes, Landini: "Governo non sa che pesci pigliare" - Video

Il governo "non sa che pesci pigliare" sulla riforma del Mes, che il Parlamento deve ratificare, dato che l'Italia resta l'unico Paese dell'area euro a non averla ratificata. Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a Bruxelles in un punto stampa alla Biblioteca Reale del Belgio, a Mont des Arts, prima di una manifestazione indetta dalla Ces, la Confederazione europea dei sindacati, contro il ritorno di politiche di austerità in Europa.