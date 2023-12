Non è affatto detto che il Parlamento ratifichi la riforma del Mes prima delle prossime elezioni europee, previste nella prima decade di giugno. "Vedremo - risponde a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani - non dobbiamo perdere troppo tempo, ma fare ciò che è giusto. Vedremo cosa deciderà il Parlamento: per me si può ratificare prime delle europee".