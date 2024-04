Mezzogiorno, Romano (Noi Moderati): “Zes unica semplifica processi e accorcia distanza tra cittadini e amministrazioni”

“Il Mezzogiorno oggi necessita di una spinta maggiore affinché possa essere, insieme al resto del Paese, motore in Europa. Noi andiamo in questa direzione per fare in modo che, anche attraverso la semplificazione, si possa accorciare la distanza tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato. La semplificazione è molto utile perché laddove ci sono tanti passaggi si annida anche la corruzione, laddove ci sono pochi e trasparenti passaggi la corruzione è più difficile”. E’ il commento di Saverio Romano, coordinatore di Noi Moderati, in occasione del convegno organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia e intitolato 'Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?’.