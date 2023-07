Xbox, Microsoft paga 20 milioni di dollari per violazione privacy minori

Microsoft ha accettato di pagare una sanzione di 20 milioni di dollari per chiudere un caso relativo alle accuse di aver raccolto informazioni personali da bambini su Xbox senza il consenso dei genitori. Lo ha comunicato la Federal Trade Commission (FTC) spiegando che il colosso dell'IT ha raccolto informazioni personali da bambini che si sono iscritti alla sua piattaforma di gioco Xbox senza avvisare i genitori o ottenere il consenso dei genitori e ha conservato illegalmente le informazioni personali dei bambini.

La FTC ha sottolineato come le azioni di Microsoft abbiano violato il Children's Online Privacy Protection Act. Oltre alla multa, Microsoft sarà tenuta a rafforzare le protezioni della privacy per gli utenti più giovani di Xbox e ha aggiunto che estenderà anche le protezioni della privacy agli editori di giochi di terze parti con cui Microsoft condivide i dati dei bambini.

Come ha affermato Samuel Levine, direttore dell'FTC's Bureau of Consumer Protection, "la nostra azione dovrebbe anche chiarire che gli avatar dei bambini, i dati biometrici e le informazioni sulla loro salute non sono esenti" dalle garanzie del Children's Online Privacy Protection Act. L'ordinanza dovrà adesso essere approvata da un tribunale federale prima che possa entrare in vigore.