Microsoft, Teams nel mirino Ue: avviata indagine

La Commissione Europea ha avviato l'indagine per valutare se il colosso Usa abbia violato le regole di concorrenza dell'Unione

Microsoft finisce nel mirino dell'Antitrust Ue. La Commissione Europea ha avviato un'indagine per valutare se il colosso Usa abbia violato le regole di concorrenza dell'Unione, legando Teams alle suite per i clienti aziendali Office 365 e Microsoft 365. Teams è uno strumento di comunicazione basato su cloud: offre funzionalità come messaggistica, chiamate, riunioni video, condivisione di file e riunisce strumenti di Microsoft, di terzi e altre applicazioni.