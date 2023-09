“Avendo vissuto questo dramma in prima linea, da presidente della Sicilia prim’ancora che da ministro, credo che il tema dell’emergenza migranti non si possa affrontare e risolvere senza l’intervento dell’Unione Europea “ Ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci a margine della giornata di apertura del Salone nautico di Genova, giunto alla 63esima edizione.