Milano-Cortina 2026, Kässbohrer Italia è Official supporter dei giochi olimpici e paralimpici

Kässbohrer Italia è Official Supporter dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. La Fondazione Milano Cortina 2026 e Kässbohrer Italia hanno infatti annunciato l’avvio di una collaborazione in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’ingresso di Kässbohrer Italia, in veste di Official Supporter nella squadra di Milano Cortina 2026, evidenzia l’impegno del Comitato Organizzatore nel voler affrontare con ambizione e professionalità le sfide legate alla realizzazione della massima manifestazione sportiva, si legge in una nota.

La sigla della partnership conferma quanto l’immagine dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, unita alla forza dello sport e dei valori Olimpici e Paralimpici, venga condivisa dalle aziende e descrive, inoltre, l’ambizioso percorso di costruzione dell’evento sportivo più grande al mondo: una sfida che il Comitato Organizzatore sta affrontando con successo grazie a un team di partner composto da imprese di alto livello. Efficienza e affidabilità contraddistinguono da sempre Kässbohrer, che metterà a disposizione le sue migliori macchine per la preparazione delle piste e dei percorsi dove si svolgeranno le competizioni Olimpiche e Paralimpiche dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Più di 50 anni di esperienza nella produzione di battipista e veicoli cingolati è il valore aggiunto della realtà tedesca che, prosegue la nota, opera in più di 100 Paesi e che si è affermata a livello internazionale per la qualità dei suoi mezzi ad elevata innovazione tecnologica. “Siamo davvero lieti di poter accogliere Kässbohrer tra i supporter del Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali”, ha dichiarato Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026.

“L’ingresso di Kässbohrer - ha aggiunto Varnier - può essere riassunto con una parola: affidabilità. Si avvia in questo modo un percorso fondato sulla condivisione di valori e competenze che culminerà nel 2026. Sono convinto che grazie all’esperienza e alle tecnologie di questa importante realtà, saremo in grado di garantire le migliori condizioni possibili sui campi di gara che ospiteranno i Giochi".

Per Christof Peer CCO Kässbohrer Geländefahrzeug AG "è un grande onore essere un Official Supporter di Milano Cortina 2026, per cui metteremo a disposizione 40 mezzi Pistenbully, oltre alla nostra esperienza nella preparazione delle piste da sci".

"Siamo onorati - ha detto ancora il manager - di essere stati scelti per gli straordinari Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si svolgeranno in Italia ma siamo anche consapevoli che questa collaborazione implica per noi una responsabilità, considerando che dovremo garantire le migliori condizioni competitive per gli atleti del mondo sui vari campi di gara Olimpici e Paralimpici, per le tante discipline: sci alpino freestyle e snowboard fino agli eventi nordici. Piste, trail e Kicker devono essere sempre perfettamente preparati e nel modo più sostenibile possibile".