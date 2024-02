Si è tenuta a Milano, presso gli uffici di Deloitte, la presentazione di Milo e Tina, le mascotte ufficiali dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Deloitte è Professional Services Partner. In occasione della visita, i due ermellini, i cui nomi richiamano quelli delle due città che ospiteranno i Giochi, hanno incontrato le persone di Deloitte e visitato gli spazi della sede principale di Deloitte Italia, in Via Tortona 25 a Milano.