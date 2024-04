Milano Design Week, Brown (Aira Group): “Con Pompa di Calore case più autosufficienti e sostenibili”

“Crediamo davvero che le case possano essere più autosufficienti e sostenibili sostituendo la caldaia a gas con una pompa di calore, come la Pompa di Calore Aira che presentiamo oggi”. Lo ha detto Pamela Brown, Chief Marketing Officer di Aira Group, a margine della presentazione della nuova Pompa di Calore Aira alla terza edizione di "A Casa Ovunque '24",in via Savona 35 nel Tortona Design District, in occasione della Milano Design Week 2024. Il progetto espositivo di quest'anno sul tema "Human Technology" si snoderà in cinque ambienti, ognuno dedicato a un ambito diverso, dal viaggio alla cultura dell'abitare e del benessere