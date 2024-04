Milano Design Week, Ulriksson (Aira Italia): “Pompa di Calore è prodotto curato e performante basato su filosofia scandinava”

“Oggi abbiamo presentato la nostra prima Pompa di Calore Aira, un prodotto sviluppato con la cura dei nostri ingegneri e con tanto pensiero estetico basato sulla filosofia scandinava. Oltre alla bellezza esprime anche valori molto competitivi per quanto concerne il lato performance”. Sono le parole di Mats Ulriksson, Executive Chairman di Aira Italia, a margine della presentazione della nuova Pompa di Calore Aira alla terza edizione di "A Casa Ovunque '24",in via Savona 35 nel Tortona Design District, in occasione della Milano Design Week 2024. Il progetto espositivo di quest'anno sul tema "Human Technology" si snoderà in cinque ambienti, ognuno dedicato a un ambito diverso, dal viaggio alla cultura dell'abitare e del benessere.