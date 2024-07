Minds On – Nathalie Tocci, il futuro di un mondo insicuro

Nel nuovo episodio di “Minds On”, serie prodotta da Adnkronos e Centro Economia Digitale, Giorgio Rutelli e Rosario Cerra intervistano Nathalie Tocci, direttrice dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Una conversazione a tutto campo sui nuovi equilibri globali, a partire dai concetti di “Securenomics”, de-coupling, de-risking: la globalizzazione è davvero finita o dovrà cambiare forma? Si è parlato poi di difesa: del summit Nato a Washington, del possibile nuovo commissario europeo all’industria della difesa e di cosa potrà fare l’Unione in caso di elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. L’esperta ha poi affrontato le questioni del Green Deal europeo schiacciato tra i sussidi statunitensi e cinesi, del Piano Mattei e della (non) indipendenza energetica italiana ed europea, e delle tecnologie di frontiera come chiave per il successo economico e politico.