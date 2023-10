“Proprio oggi per la società che rappresento inizia la sfida: partiranno i cantieri nella zona d'Iseo, il recupero anche strutturale delle stazioni e la creazione dei depositi per la produzione dell'idrogeno”. Sono le parole di Fulvio Caradonna, presidente Ferrovienord, a margine dell’inaugurazione del primo treno a idrogeno d’Italia, il Coradia Stream, presentato da FNM martedì 03 ottobre, insieme all'azienda produttrice Alstom, in occasione di EXPO Ferroviaria 2023.