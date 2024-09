“Per passare ad una mobilità intelligente e sostenibile bisogna poter sfruttare innovazione tecnologica e trovare collaborazione tra aziende, istituzioni e cittadini, così come è importante lo scambio di dati tra aziende e istituzioni per offrire servizi efficienti ed efficaci.” Ha dichiarato la Dirigente Settore Trasporto Pubblico locale su ferro e marittimo Laura Castellani a margine del Mobility Forum di Comunicazione Italiana per la WellWeek 2024 a Roma.