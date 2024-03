Con la conferenza ‘dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro’, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.P.A., concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM, ha ufficialmente lanciato la 51° edizione degli ASECAP days. L’evento 2024 si svolgerà per la prima volta a Milano, dal 13 al 15 Maggio, e sarà un'occasione fondamentale per affrontare le sfide del futuro in tema di sostenibilità ambientale, di sicurezza stradale e di efficienza dei trasporti.