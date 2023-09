Mobilità, Milano Serravalle partecipa ad Asecap Days Istanbul

Milano Serravalle - Milano Tangenziali, storica concessionaria autostradale che fa capo al gruppo Fnm, parteciperà alla 50esima edizione di Asecap Study & Information Days, che si terrà dal 18 al 20 settembre ad Istanbul: tre giornate di studio e di informazione dedicate a mobilità e trasporto su strada, con ospiti, sponsor ed espositori, per un approfondimento sulle nuove soluzioni per lo sviluppo di una mobilità sempre più innovativa, inclusiva ed interconnessa.

Dal titolo 'Mobility: a right for citizens; How to ensure sustainable financing to provide inclusive & net zero mobility solutions?', la 50esima edizione di Asecap sarà dedicata a sostenibilità e smart mobility, con un importante focus sull’accesso equo a servizi e trasporti, nonché sulle innovazioni e le trasformazioni in grado di favorire una maggior tutela ambientale. Per Milano Serravalle – Milano Tangenziali, interverranno il presidente Beniamino Lo Presti e l’amministratore delegato Pietro Boiardi, che illustreranno l’impegno dell’azienda nell’ambito della mobilità sostenibile e della riduzione dell’impatto ambientale del settore trasporti.

L'ad Boiardi interverrà martedì 19 settembre nel panel dedicato a 'Inclusive Access to Mobility' e presenterà le iniziative di Milano Serravalle – Milano Tangenziali orientate alla Net-Zero Mobility, dunque una mobilità in grado di favorire la decarbonizzazione attraverso un piano d’azione sostenibile. Tra i progetti presentati, l’implementazione di una Smart Roads e di un PV Farm System, la realizzazione della prima rete completa in Italia di stazioni di rifornimento di idrogeno e l’incremento delle stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici.

Il presidente Beniamino Lo Presti parteciperà ai 'Closing Remarks' mercoledì 20 settembre, annunciando una iniziativa che rappresenta un’assoluta novità nella storia di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., ovverosia che la Società stessa di concerto con Asecap e Aiscat, sarà promotrice dell’evento internazionale Asecap Days 2024, che sarà interamente celebrato nella città di Milano.

“L’azienda - commenta l'amministratore delegato di Milano Serravalle - Milano Tangenziali, Pietro Boiardi - è fortemente impegnata nell'implementazione di soluzioni innovative per una mobilità più sostenibile, efficiente ed integrata, in grado di migliorare la qualità della vita delle persone e l'ambiente in cui viviamo. Eventi di così alto livello nel panorama internazionale della mobilità sono, senza dubbio, un’ottima occasione di condivisione e confronto per affrontare in modo sinergico le nuove sfide”.