“Supernova promuove e gestisce iniziative di rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana vuol dire anche rigenerazione del tessuto sociale. Si creano così opportunità per tutti lavorando su inclusione sociale e sicurezza. Tutte queste iniziative sono volte all’obiettivo di creare valore per la comunità.” Ha dichiarato Federica Provaroni, Head of Communication & Marketing di Supernova a margine del Mobility Forum di Comunicazione Italiana per la WellWeek 2024 a Roma.