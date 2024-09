“Per la mobilità sostenibile c’è bisogno di creare un ecosistema integrato per fare in modo che il trasporto urbano sia più facile, creando flussi che permettano a macchine e mezzi di viaggiare velocemente evitando di inquinare e creando benessere. Questo si raggiunge attraverso strumenti di monitoraggio e IA.” Ha dichiarato il Direttore Generale di KURIU Giuseppe Ricciuti a margine del Mobility Forum di Comunicazione Italiana per la WellWeek 2024 a Roma.