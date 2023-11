Mobilità Sostenibile, Domenicali: "Decarbonizzazione carburanti, grazie miscele bio"

"Oggi le miscele di origine bio e rinnovabile offrono aiuto per la decarbonizzazione dei carburanti e a tal proposito la Formula Uno è orientata a sostenere tali obiettivi con una piena integrazione di tutte le tecnologie disponibili”. Così il presidente e Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, in un video proiettato durante il tavolo di discussione ‘Liquid gas: the alternative fuel ready to decarbonise our future’, tenutosi nel convegno annuale ‘LPG Week’ che si sta tenendo a Roma presso il centro congressi La Nuvola.