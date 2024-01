Mobilità, Torino e Firenze apripista del carpooling territoriale in Italia

La mobilità sostenibile esce dai confini urbani riducendo il traffico, le auto in circolazione e le emissioni inquinanti nei territori suburbani e rurali e, per favorire modalità di trasporto condivise e sostenibile, le città metropolitane di Torino e Firenze hanno scelto di promuovere il servizio di carpooling, per far condividere gli spostamenti in auto dei pendolari, con Jojob Real Time Carpooling, azienda benefit che offre alle aziende italiane e alle comunità territoriali uno strumento completo di welfare aziendale per piani di mobilità sostenibile.

Andare al lavoro o all’università con il carpooling rinunciando all’utilizzo privato dell’auto, condividendola con i propri colleghi o con dipendenti di aziende limitrofe, ha portato gli utenti delle città metropolitane di Torino e Firenze a risparmiare complessivamente oltre 417.000 chilometri e 73.000 euro, evitando di emettere 54 tonnellate di CO2.

Jojob Real Time Carpooling è una piattaforma online e App che permette ad aziende, enti, università e amministrazioni comunali e locali di diffondere e incentivare l’uso dei trasporti condivisi e basso impatto ambientale soprattutto per i pendolari, grazie alla certificazione tramite App per smartphone dei viaggi casa-lavoro e casa-università in carpooling. Gli utenti iscritti a Jojob possono pubblicare le inserzioni in cui proporre o richiedere viaggi, trovare autisti e passeggeri compatibili, quantificare il proprio contributo all’ambiente, il risparmio economico e beneficiare di riconoscimenti e premi dedicati.

“Le Città Metropolitane di Torino e Firenze, grazie al lavoro svolto dai mobility manager di area, si sono rivelate pioniere nello sviluppo del Carpooling Territoriale a supporto della mobilità extra urbana”, spiega Gerard Albertengo, fondatore e CEO di Jojob.

“I progetti di carpooling territoriale promossi dalle Città Metropolitane, dalle aree industriali e rurali, da associazioni di Comuni o province, rappresentano iniziative concrete di sviluppo della mobilità sostenibile sulle percorrenze extraurbane, a vantaggio di tutti coloro che devono raggiungere il luogo di lavoro o di studio. Inoltre, quando prevedono anche una piccola quota di incentivazione, aiutano ad incrementare i risultati generati dalle singole aziende o università che già autonomamente promuovono il carpooling con la medesima piattaforma, creando un’importante sinergia che consente di sviluppare un'infrastruttura del carpooling più rapida e capillare” aggiunge Albertengo.