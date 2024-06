Mobilità, Viano (Aniasa): “Bene che incentivi comprendano anche noleggio, no a penalizzazioni”

“Questo settore, che sta contribuendo in modo vitale alle immatricolazioni, non deve essere penalizzato, come successo con gli incentivi che inizialmente escludevano gli autonoleggio e, di conseguenza, tutti gli utilizzatori delle auto a noleggio. Abbiamo bisogno che il quadro normativo non sia mai penalizzante”. Sono le parole di Alberto Viano, presidente di Aniasa - Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital, a margine dell’evento ‘Pay per Use, muoversi in un mondo che cambia’, in cui è stata presentata l’indagine annuale sulla mobilità degli italiani condotta da Aniasa (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) e Bain & Company.