Moda e lusso, Franco Puppato: "I miei abiti in stile neo goldoniano piacciono ai potenti di tutto il mondo da oltre 60 anni"

Turismo e abiti di lusso sartoriali, a Venezia si va anche per farsi cucire addosso un frac o un abito elegante in stile neo ‘goldoniano’ dalle mani di Franco Puppato, ambasciatore del 'saper fare italiano', alla cui maestria il comune di Venezia ha reso omaggio nei giorni scorsi. Ottantadue anni suonati, trevigiano di nascita, veneziano di adozione, Puppato ha aperto il suo laboratorio-atelier 64 anni fa, al primo piano di Calle dei Fabbri 4723, un posto incredibile che merita una visita, anche solo per fare la sua conoscenza. Varcata la soglia del portoncino verde si sale una scaletta e si arriva in uno spazio lungo e stretto, angusto e ricco di fascino. Da una parte il laboratorio, dall’altra la sala prove, colma di stupefacenti giacche (da uomo) appese o sui manichini un po’ ovunque, tutte originalissime anche per la foggia dei tessuti come quella a intarsi nero e oro, o quella verdina con ‘macchie’ bordeaux.

Affabile ed istrionico, sempre pronto alla battuta, Puppato lavora notte e giorno per soddisfare le richieste dei clienti. La maggior parte sono “persone un po’ in vista. - dice senza rivelarne i nomi ai giornalisti che si sono recati nel suo atelier durante il Mice Trade Show. - Americani, francesi, austriaci, svizzeri, italiani”. Molti politici, vip, imprenditori…potenti e regnanti di tutto il mondo, dagli Usa alla Cina, dal Giappone alla Corea. “In Italia ho un cliente straordinario, di Vicenza, al quale ho fatto otto vestiti al mese, ne ha più di 500” dichiara soddisfatto. E tra i suoi clienti c’è anche un paperone cinese che lo invitò a consegnare i suoi abiti di persona e lo strabiliò con la sua villa super lussuosa nei dintorni di Pechino. “Mi disse: spinga questo bottone: e, di colpo, - ricorda Puppato - il pavimento iniziò a muoversi ed in pochi secondi ci ritrovammo all’aperto sopra una fantastica piscina". E di aneddoti da raccontare ne ha molti il sarto-stilista. Una volta, da giovane, consegnò un abito in bicicletta pedalando fino ad Innsbruck in Austria. “Fu una scommessa e ci sono riuscito” aggiunge orgoglioso.

“La mia specialità sono le maniche, sono malato per le maniche ed il collo. Vede la V ?” afferma Puppato mostrando il retro della giacca damascata sui toni dell’arancio, cucita con perizia. “Odio le cuciture” dice ed infatti…sono invisibili. La fattura curata nei minimi particolari si avvale di un metodo quasi scientifico, a cominciare dalle misure. "Le prendo una sola volta con il metodo trigonometrico" spiega con il suo accento veneziano e sfoggia il suo quaderno dove appuntati a matita ci sono i nomi dei clienti con i numeri di telefono e, a seguire, una ridda di numeri incolonnati. "E’ un metodo che mi ha insegnato il mio maestro, Antonio Napoliello" afferma con riconoscenza.

Puppato rimane un artigiano a tutto tondo, appassionato e infaticabile. Durante la sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti e attualmente è coadiuvato da otto lavoranti, quattro a stretto contatto in laboratorio e quattro esterni ma, tiene a precisare, tutta la lavorazione e il confezionamento di un abito “passano sempre sotto il mio stretto controllo. Il tempo di lavorazione in media è un mese ma riesco a consegnare anche in una settimana”. Il segreto? "Vengo in laboratorio presto, alle volte anche alle 5 del mattino sono già qui, e mi metto a lavorare. Ma non mi pesa affatto”. Ipse dixit. (di Cristina Armeni)