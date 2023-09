Moncler celebra collezione con Pharrell Williams

Una live performance davanti a 5mila ospiti. Così Moncler ha celebrato ieri sera al Portrait Milano il lancio della nuova collezione Moncler x Pharrell Williams. A curare la performance il talento creativo Tobe Nwigwe, accompagnata da un team di ballerini, cantanti e musicisti che si sono esibiti nel chiostro della location conquistando il pubblico. Pharrell Williams, amico di lunga data del brand e parte del progetto Moncler Genius, ha partecipato all’evento insieme al presidente e amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini. Pharrell ha indossato un look custom-made Moncler x Pharrell Williams e con lui anche Helen Williams, Fat Nwigwe, SAINt JHN e Willow Smith che hanno indossato tutti la sua nuova collezione co-creata con Moncler. Anche Tobe Nwigwe ha indossato un look costum-made Moncler x Pharrell Williams in color menta, caratteristico del suo stile.

Altri ospiti presenti all’evento che indossavano Moncler: Achille Lauro, Dixie D’Amelio, Emma Marrone, Fedez, Ghali, Greta Ferro, Jr, Lazza, Mr. Rain, Salehe Bembury, Sfera Ebbasta, Tananai e Tony Effe. Tra gli altri partecipanti: Ashley Graham, Bianca Balti, Francesco Ragazzi, Jaden Smith, Jodie Woods, Jordyn Woods, Salmo, Toni Garrn e Victor Cruz. Inoltre, i dj set di Big Reeks, Fabio Mionesi e Kilimangiaro hanno intrattenuto gli ospiti durante la serata. La location rimarrà aperta al pubblico come spazio espositivo 'The Art of Terrain' fino al 24 settembre prossimo. Un esclusivo drop di Moncler x Pharrell Williams è ora disponibile, prima del lancio ufficiale, presso Antonia Milano e antonia.com. Da domani, sarà disponibile su moncler.com e in selezionate boutique Moncler in tutto il mondo.