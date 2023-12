Moncler Grenoble apre flagship a St. Moritz e lancia campagna globale

Moncler presenta nel cuore di St. Moritz il suo primo flagship store interamente dedicato al mondo di Moncler Grenoble. Performance e stile convivono in questa nuova casa, dove il brand celebra il suo Dna legato alla montagna e all'eccellenza tecnica. Lo spazio presenta il meglio di Moncler Grenoble in tutte le sue dimensioni, dai capi più tecnici e innovativi alle selezioni pensate per l'après ski e per l'outdoor, tutti caratterizzati da un sofisticato design.

Per offrire un ulteriore scorcio di un mondo che va oltre la performance, la campagna scattata da Jamie Hawkesworth vede protagonisti quattro atleti di fama mondiale. Xuetong Cai, Perrine Laffont, Richard Permin e Shaun White ci accompagnano in un viaggio in cui le loro abilità sportive, messe alla prova sulle cime alpine più sfidanti, incontrano il lato più intimo della montagna, creando esperienze indimenticabili a contatto con lannatura, in perfetto stile Moncler Grenoble. La campagna 'Beyond Performance', scattata da Jamie Hawkesworth, e il film di Benn Northover, ritraggono il gruppo mentre vive in sintonia con la montagna, passando da discese adrenaliniche a momenti più intimi. La campagna presenta anche uno snowboard tecnico creato da Moncler in collaborazione con il brand Whitespace di Shaun White.

Quanto al primo flagship store Moncler Grenoble, apre nel cuore di St. Moritz, una delle più prestigiose destinazioni sulle Alpi svizzere. La boutique, concepita per ispirare gli amanti della montagna durante tutto l’anno, si presenta come il regno di Moncler Grenoble dove è possibile scoprire l'offerta completa di abbigliamento high-performance, après ski e outdoor. Progettato dallo studio di architettura Küchel Architects come un’ode alle radici e alla tradizione del brand, lo spazio di 300 mq trae ispirazione dai paesaggi circostanti e prende vita attraverso l’utilizzo di materiali naturali, sia allo stato grezzo sia adattati a scopi funzionali, come sedute di design e sistemi espositivi. Costruito secondo elevati standard internazionali in termini di efficienza energetica e impatto ambientale, il negozio ha ottenuto la certificazione Leed, uno dei più riconosciuti sistemi di valutazione ambientale degli edifici.