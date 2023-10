Moncler lancia collezione con adidas Originals

Moncler e adidas Originals uniscono le forze per una collezione che si spinge oltre i confini della co-creazione permettendo ai due brand iconici di immaginare un viaggio che parte dalle vette delle montagne più alte per arrivare fino in città. La montagna, luogo di origine di Moncler, incontra la dimensione metropolitana di adidas Originals in una selezione di capi moderni e innovativi che dimostrano quanto la funzionalità possa creare infinite possibilità di scoperta. Per entrambi i brand, la funzionalità non esclude il design: dal 2001 adidas Originals trasforma attivamente la concezione dello sportswear urbano, mentre dal 1952, anno della sua prima spedizione alpina, Moncler ridefinisce costantemente il concetto di innovazione attraverso l’esplorazione dei grandi spazi outdoor.

La campagna, intitolata 'The Art of Explorers', rivolge l’attenzione agli esploratori, ponendo le imprese dell’uomo al centro della scena come valore fondamentale per entrambi i brand. L'esploratore appare sotto i riflettori come protagonista assoluto, rappresentato prima da una serie di avventurieri generati dall'intelligenza artificiale, poi da una serie di sculture uniche realizzate con tecniche miste. Lo slogan della campagna 'Where Originality Meets Extraordinary', è espressione del Dna dei due brand, che insieme diffondono la loro influenza da un epicentro ad alta quota alle città di tutto il mondo. Inoltre, si riferisce al ruolo consolidato di Moncler come innovatore in termini di performance e funzionalità, così come all’heritage intramontabile di adidas Originals come promotore di creatività e cultura.

Partendo dall’evento 'The Art of Genius', che ha svelato per la prima volta la collaborazione durante la London Fashion Week di febbraio, artisti provenienti da diversi ambiti – scultura, costume, scenografia e make-up – sono stati invitati a creare figure dall'aspetto umano ispirate ai capi della collezione. La fotografa Hanna Moon ha dato vita alle sculture di Gary Card, Ibby Njoya e Kate Tabor, ritraendole accanto a veri esploratori in look selezionati da Ai Kamoshita e accessori e make-up a cura di Isamaya Ffrench. Questo rivoluzionario percorso creativo va oltre l’esperienza fisica e si estende alla dimensione digitale con l’introduzione di una nuova piattaforma immersiva su moncler.com. Ispirandosi al tema caratteristico della collezione, questa nuova destinazione svela i prodotti esclusivi e presenta i dettagli della collezione attraverso una galleria digitale che richiama il contesto metropolitano in cui è stato ambientato l’evento The Art of Genius lo scorso febbraio.

Questa esperienza digitale combina suoni, video e animazioni 3D, permettendo ai visitatori di immergersi in una strada cittadina dove vengono gradualmente svelati prodotti esclusivi e opere d'arte in 3D. Inoltre, gli utenti possono acquistare la collezione attraverso billboard digitali. L'esplorazione artistica dell’edizione limitata del modello Nmd di Moncler x adidas Originals evolve la silhouette dello stivale in chiave digitale, dando vita anche a un’opera Nft accessibile tramite la piattaforma e l'app ufficiale di adidas.

Ispirata a un viaggio di esplorazione dalla montagna alla città, la nuova collezione include piumini lunghi e corti, giacche e gilet che simboleggiano il punto d’incontro tra le due identità. Le silhouette Moncler nell’iconico nylon laqué sono ripensate con dettagli adidas tra cui pannelli adi-break. Un mix di colori accesi ricorda i semafori con il verde, l’arancione e il rosso, per poi alternare il grigio asfalto e l'azzurro cielo, passando per l’off-white e i verdi scuri. Le trapuntature sinuose, lo jacquard e le stampe ricordano le tracce lasciate dagli sci sulle piste innevate.

Il design grintoso delle calzature è il punto di forza dei look: la scarpa Nmd è rivisitata in stile Moncler e riproposta in una versione invernale in Gore-Tex con una trapuntatura effetto bubble. Lo stesso motivo caratterizza anche l’iconica scarpa Campus, creando subito una connessione con l’universo Moncler. Il design e la funzionalità si incontrano in un nuovo contatto tra mondi diversi tutti da esplorare, tra le esperienze outdoor in montagna e le strade di città. La collezione Moncler x adidas Originals sarà disponibile su moncler.com e adidas.com dal 4 ottobre prossimo e in selezionati negozi Moncler e adidas dal 5 ottobre.